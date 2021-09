Talibã mata civis por vingança em reduto da resistência

AFEGANISTÃO – A BBC descobriu que pelo menos 20 civis foram mortos na província de Panjshir, no Afeganistão, onde foram travados combates entre o Talibã e as forças da oposição.

As comunicações foram cortadas na região, dificultando o trabalho de reportagem, mas a BBC tem evidências de assassinatos cometidos pelo Talibã, apesar das promessas de anistia e paz feitas pelo grupo que agora controla o Afeganistão.

Imagens analisadas pela BBC de uma estrada empoeirada em Panjshir mostram um homem vestindo equipamento militar cercado por combatentes do Talibã. É possível ouvir tiros e, em seguida, ele cai no chão.

Não está claro se o morto era militar — uniformes de combate são comuns na região. No vídeo, uma pessoa insiste que se tratava de um civil. A BBC descobriu que houve pelo menos 20 mortes assim em Panjshir. Uma das vítimas era um lojista e pai de dois filhos chamado Abdul Sami.

Fontes locais disseram que o homem não quis fugir quando o Talibã começou a avançar na região. Ele dizia, segundo as fontes: “Sou apenas um pobre lojista e não tenho nada a ver com a guerra”.

Mas ele foi preso e acusado de vender chips de celular para combatentes da resistência. Dias depois, seu corpo foi jogado perto de sua casa. Testemunhas que viram seu corpo disseram que ele apresentava sinais de tortura.

Quando o Talibã assumiu o poder no mês passado, apenas uma região conseguiu resistir. O Vale Panjshir há muito tempo é um ponto focal de resistência no Afeganistão. Sob o comando do comandante da oposição Ahmad Shah Massoud, a região resistiu no passado tanto às forças soviéticas quanto ao Talibã. Os picos das montanhas cercam o vale, tornando difícil para qualquer um que esteja tentando capturá-lo.

Massacre

O Talibã negou ter matado civis. Mas os relatos revelados pela BBC surgiram após notícias de um massacre de membros da minoria Hazara e do assassinato de uma policial. É mais um sinal de que a realidade local é completamente diferente das promessas feitas pelo Talibã de que não haveria vingança.