Talento na prática na Feira de Ciências em Belford Roxo

Aprender nunca é demais. É com esse espírito que a Escola Municipal Belford Roxo realizou ontem (30) a I Feira de Ciências com o objetivo de promover a construção do conhecimento e contribuir para a autonomia intelectual do estudante, aliando a prática e a teoria em um projeto interdisciplinar, envolvendo toda a escola e comunidade. Todos os alunos participaram expondo trabalhos construídos a partir de temas como: animais peçonhentos, magnetismo, energia elétrica, os sentidos, evolução humana, produtos vegetais, invenções mecânicas, biodiversidade, placas tectônicas, corpo humano, sistema solar, experimentos físico químico e muitos outros.

Na avaliação do secretário municipal de Educação, Denis Macedo, a feira de Ciências é uma oportunidade para que os alunos coloquem em prática alguns conhecimentos. “A feira não tem o objetivo de descobrir inventores, mas quem tem o dom pode se destacar e entrar para o mundo da ciência. E,

quem sabe um dia, ser um grande cientista”, avaliou o secretário.

Troca de experiências

Indo de sala em sala e acompanhando de perto o trabalho de cada aluno, a secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, descreveu como prazeroso e troca de experiências sobre o evento. “Todas as séries participaram, incluindo a sala de recursos. É de suma importância essa

experiência que só tem a enriquecer. Parabenizo o lindo trabalho dos alunos e professores para a feira e a segunda edição já está a caminho com mais inovações e nossos alunos sempre participando”, explicou ao lado do diretor da escola Fábio Rocha.

“Os alunos desenvolveram na prática o que aprendem na

teoria. Foi uma semana de grandes descobertas e pesquisas. E muito bom trazer a comunidade para cá e verem os trabalhos e poder constatar a importância da escola em educar e desenvolver essas atividades. Estamos mostrando que a educação realmente é de qualidade”, complementou Fábio.

Oportunidade

A cuidadora Lilian Letícia dos Santos, 37 anos, contou que o filho Bruno Emmanuel Lopes Araújo, 12, já participou de projetos, mas é a primeira vez que participa de uma feira de ciências. “Isso é ótimo, é mais conhecimento para as crianças que nem todos os dias têm oportunidade e acesso a tanta informação.

Gostei da organização e achei bem interativo. Vi as crianças muito animadas e bem participativas”, disse Lilian. “Eu já gostava muito do espaço e quando o meu grupo escolheu o tema gostei ainda mais de pesquisar sobre. Acho muito legal ter acontecido a feira, estava bem empolgado. Dessa maneira

aprendemos fora das salas de uma maneira nova”, acrescentou Bruno.

Pequeno inventor

O grande destaque do evento foi o jovem inventor Diogo Fazoli, que com apenas 11 anos cativou a todos com suas invenções. O garoto explicou como montou e como funcionam seu aspirador de pó, labirinto elétrico, microretífica, ventilador, limpador de escova de dentes, micro aranha e armadinha.

Desde pequeno ele cria diversos objetos, mas foi a primeira vez que os mostrou. “Comecei a fazer coisas com o USB há um ano e já ligava o motor na eletricidade. Durante o processo já queimei muito led, mas sempre busco evoluir. Estou sempre pesquisando, a partir daí crio, desenho e monto. Essas eu

fiz especialmente para a feira de ciências, pois era meu sonho apresentar meus projetos em um evento assim. E quero aprender mais e mais e evoluir”, contou o menino.