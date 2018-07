Taça Corcovado: em Mesquita, Mecão vence Friburguense de virada na estreia

Foto: Juliana Oliveira/AFC

O America estava em uma tarde distante do seu melhor futebol, mas a raça e a doação dos comandados de Luizinho Lemos provaram, que não há batalha perdida até o apito final do árbitro. A virada que parecia improvável aconteceu e o triunfo por 3 a 2, gols de William Chrispim, Raphael Carioca e Daniel, fez o time começar com o pé direito a disputa da Taça Corcovado. Lucas Sales e Lohan abriram a vantagem do Tricolor da Serra na etapa inicial.

