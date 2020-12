Suspeitos são mortos em confronto com a PM no Chapadão

Dois suspeitos foram mortos durante confronto com policiais militares do 41º BPM (Irajá), na manhã de ontem, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Nenhum dos mortos havia sido identificado até o fechamento desta edição. Mas um deles é conhecido como Gringo.

Segundo informações, Gringo é suspeito de envolvimento na morte do candidato a vereador Mauro Miranda (PTC), em outubro deste ano, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. Na ação, outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a PM, uma equipe de policiais realizavam patrulhamento na região quando se deparara com traficantes no conjunto residencial Village. Houve troca de tiros e dois suspeitos acabaram baleados. Outro criminosos foi preso. Na ação foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, um radiotransmissor e farta quantidade de drogas. Ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Protesto nas redes

A morte de Gringo provocou protestos de amigos e parentes nas redes sociais. Em diversas postagens, o jovem, que aparece segurando um cigarro de maconha em apologia ao crime, é chamado de ‘menino de ouro que tinha um coração bom’. Em outras postagens, uma mulher critica e xinga os policiais da operação que resultou no auto de resistência.

Reportagem: Antonio Carlos.