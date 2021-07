Suspeitos por assalto e lesão corporal gravíssima rodam na Baixada Fluminense

Dois homens foram presos ontem por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diogo Rosário da Silva, de 29 anos, suspeito por roubo qualificado, foi preso em Duque de Caxias. E Júlio Cesário do Nascimento, 40, acusado de lesão corporal gravíssima, foi detido em São João de Meriti.

De acordo com informações da especializada, Diogo foi condenado pela Justiça a 7 anos de cadeia por ter assaltado passageiros de um ônibus em Caxias. E Júlio responde por lesão corporal gravíssima, condenado a 3 anos por ter brigado com o atual namorado da ex-mulher. Ele enfiou um vergalhão no olho da vítima.

Os dois foram encaminhados ao sistema prisional. Informações sobre denúncias podem ser passadas à delegacia pelo telefone: (21) 98596-7442.