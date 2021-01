Suspeitos morrem em confronto com a polícia duas comunidades do Rio

Quatro suspeitos morreram durante troca de tiros com a polícia em duas comunidades do Rio. Na Favela Kelson’s, na Penha, Zona Norte do Rio, uma operação das Polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF), na manhã de ontem, deixou dois criminosos mortos.

A polícia informou que um deles foi baleado depois de invadir uma escola na região. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e localizar os acusado de matar a jovem Bianca Lourenço, de 24 anos. Na ação, quatro pessoas foram detidas e levadas para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho. A polícia não informou se eles estão ligados ao assassinato.

Os principais alvos da operação eram os traficantes Dalton Luiz Vieira Santana, o DT, de 31 anos, ex-namorado de Bianca e apontado como chefe do tráfico da Kelson’s, e Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Segundo a polícia, foi Dalton quem executou a jovem. Ele também é responsável por ter jogado o corpo dentro de um tonel à beira da Praia do Fundão.

Bianca desapareceu no último dia 3, quando foi retirada a força de uma confraternização com amigos. O corpo dela foi encontrado no dia 12, por policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador).

Confronto no Leme

E um tiroteio na comunidade Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul do Rio, terminou com dois mortos suspeitos de pertencer ao tráfico de drogas, na tarde de ontem. A corporação informou que os agentes do 1ªUPP/19°BPM (Copacabana) foram atacados por criminosos enquanto faziam patrulhamento de rotina na área por volta das 13h, ao passar pela escadaria da comunidade.

Os policiais revidaram os disparos. Os feridos foram levados ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiram. A polícia apreendeu drogas, um revólver e uma pistola. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).