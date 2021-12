Suspeitos morrem em confronto com a PM em morro do Rio 

Dois suspeitos morreram e outros três foram presos na tarde de ontem, durante uma troca de tiros com policiais militares no Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio. A PM informou que uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí realizava um patrulhamento de rotina pela trilha da Rua Borda do Mato, quando foi atacada a tiros por um grupo de homens armados.

Ainda segundo a corporação, os agentes revidaram, dando início a um confronto. Após os tiros, dois homens foram encontrados baleados e foram socorridos para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram aos ferimentos. Outros três foram encaminhados para a 20ª DP (Vila Isabel). Com eles, foram apreendidos uma metralhadora calibre 9mm; uma pistola calibre 40mm; três rádios comunicadores; um colete balístico e drogas.