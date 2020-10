Suspeitos morrem em confronto com a PM em favela da Zona Norte do Rio

Uma operação policial deixou quatro suspeitos mortos durante confronto em Senador Camará, Vila Aliança, comunidades do Rebu e Sapo, localizadas na Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem.

A ação dos policiais do 14ºBPM (Bangu) e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área tinha por objetivo a remoção de barricadas colocadas em vias públicas pelo tráfico e prender suspeitos de terem disparado contra uma equipe da corporação na Avenida Brasil, na última segunda-feira. Na ação, o sargento Círio Damasceno Santos foi atingido por um tiro na cabeça e morreu.

Na ocasião, o motorista Ismael Souza do Nascimento, que passava em um Honda Civic também foi baleado e segue internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio. A PM informou que foram apreendidos com os criminosos quatro fuzis, uma pistola e carregadores.