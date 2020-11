Suspeitos de tráfico de drogas e roubos são alvos de megaoperação da Civil e PM

Uma megaoperação foi realizada na manhã de ontem pelas polícias Civil e Militar em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, assaltos e roubos de carros no município. Oito suspeitos foram presos. O objetivo era cumprir 33 mandados expedidos pela Justiça.

Ao todo, 30 policiais militares e 40 policiais civis de 15 delegacias participam da operação. Das oito pessoas presas, sete foram por cumprimento de mandados e uma prisão foi em flagrante por associação para o tráfico de drogas.

Entre os presos estão dois homens considerados chefes do tráfico do Morro do Tiro. De acordo com a polícia, a parceria no crime foi registrada numa troca de áudios, no qual a polícia teve acesso após uma autorização da Justiça.

Investigações

O delegado da 110ª DP de Teresópolis, Aloysio Falcão, informou que as investigações que culminaram na identificação dos criminosos começaram há cerca de um mês. “A primeira etapa é cumprir os mandados e agora iremos partir para o foco patrimonial, que seriam os termos de lavagens de capitais, analisar os estratos bancários, os depósitos que foram feitos por parte dessa quadrilha e com isso efetivar o bloqueio das contas bancárias desses criminosos”, afirma o delegado.