Suspeitos de matar agente da Polícia Federal são mortos em confronto com a polícia

A Polícia Civil realizou ontem uma operação no Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, para capturar os assassinos de um agente da Policial Federal

.

As equipes pretendiam cumprir mandados de prisão contra criminosos que atuam na região. Um suspeito, apontado como gerente do tráfico na comunidade Nova Brasília, foi preso e armas e drogas foram apreendidas. Dois acusados pela morte do policial aposentado José Dídimo do Espírito Santo Costa, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres, em outubro deste ano, em Niterói, morreram durante confronto com os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Com os acusados foram apreendidas duas pistolas, uma delas com kit rajada, carregadores, munições e coldres.

De acordo com as investigações, Matheus Marins Ramos, o “Teteu”, e Ryan Madson Abreu da Silva, conhecido como “Sapo”, que morreram durante o confronto, eram procurados pela polícia por envolvimento em diversos crimes e suspeitos pela morte de José Dídimo.

O Disque Denúncia havia divulgado um cartaz oferecendo recompensa de R$ 5 mil por informações sobre o paradeiro deles. Matheus tinha 12 passagens pela polícia e 6 mandados de prisão em aberto. Já Ryan Madson Abreu da Silva tinha 16 mandados de prisão a serem cumpridos e 56 passagens pela polícia.