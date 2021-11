Suspeitos de extorsão contra prefeito e vice de de São João de Meriti são presos pela DRCI

Agentes da Delegacia de Repressão ao Crime de Informática (DRCI) prenderam hoje (11) Celso Luiz de Genaro, de 64 anos, e seu filho, Celso Luiz Genaro Junior, 31, sob suspeitas de ameaçar e tentar extorquir o prefeito e o vice-prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto, o Dr. João, e Valdecy da Saúde, respectivamente.

As investigações apontam que os suspeitos tinham publicações falsas e montagens que poderiam prejudicar as autoridades do Poder Executivo municipal. Os dois usavam as redes sociais para ameaçar as vítimas em troca de favores políticos, como a cessão de cargos públicos a aliados.

A prisão foi efetuada justamente quando um dos suspeitos estava no gabinete do procurador do município fazendo ameaças contra o prefeito.

Extensa ficha criminal

Celso Luiz, possui uma extensa ficha criminal, já tendo respondido pelos crimes de ameaça, lesão corporal, estelionato, crimes contra a honra, contra o patrimônio e homicídio.

Recentemente, Celso Luíz foi preso em flagrante pelo crime de falsa identidade, quando se apresentou

como juiz de direito a policiais militares que atenderam a uma chamada de invasão de domicílio.