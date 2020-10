Suspeitos de estupro coletivo contra adolescente de 14 anos são identificados

A Polícia Civil identificou cinco jovens apontados como autores de um estupro coletivo no Morro do Cantagalo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Dois deles são menores de idade. O crime foi cometido na madrugada do dia 27 de setembro, contra uma adolescente de 14 anos, mas registrado apenas no dia 4 de outubro.

Segundo relatos, a garota, que mora no Cantagalo, saiu de casa na noite do dia 26 e foi encontrada desacordada por vizinhos na manhã seguinte, com sinais de fraqueza e violência sexual. Ela foi levada até o Hospital Miguel Couto, no Leblon. onde foi constatado o estupro coletivo. O grupo se aproveitou após a vítima ingerir bebida alcoólica. Ela foi violentada em uma mesa.

A mãe de uma das jovens que resgatou a menina e é vizinha da família, disse que todos os envolvidos no episódio se conheciam. “Eu conheço a menina desde pequena. É mais ou menos da idade da minha filha. A educação dela é uma educação cristã, assim como a família toda. Também conheço os meninos, as famílias de todos eles. Todos nos conhecemos, moramos no mesmo lugar”, disse Marta Laurentino.

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema) e a jovem violentada foi encaminhada para prestar depoimento na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Civil.