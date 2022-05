Suspeitos ão presos por tentativa de homicídio em Vassouras, no RJ

Uma dupla suspeita de tentar matar a tiros um homem de 33 anos em Valença (RJ) foi presa no último sábado (21) em Vassouras (RJ). O crime aconteceu durante a madrugada, no distrito de Barão de Juparanã.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que foi baleada com dois tiros no tórax após sair em defesa de um parente durante uma briga, foi levada para o Hospital Escola em estado grave. A unidade médica informou que ele segue internado na UTI.

Horas depois, a PM realizou uma operação para localizar os suspeitos de cometerem o crime. Eles foram encontrados no distrito de Massambará. Os dois são do Rio de Janeiro (RJ) e estavam morando nos fundos de uma casa, onde foram apreendidas cocaína, três munições de calibre nove milímetros e 12 munições de fuzil 5.56.

A arma utilizada na tentativa de homicídio foi encontrada em Barão de Juparanã. De acordo com a PM, um menino de 11 anos foi apreendido por ter escondido a pistola calibre 9 mm carregada com dez munições intactas no meio de um matagal.

Na casa do tio do menino, a polícia apreendeu 200 papelotes de cocaína e mais 23 munições calibre nove milímetros. Ele também foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Valença (91ª DP).