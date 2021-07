Suspeito troca tiros com policiais militares e leva a pior

Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais militares em Santa Izabel, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de hoje (20). O 7º BPM (São Gonçalo) informou que agentes realizavam patrulhamento de rotina na Estrada de Santa Izabel quando foram atacados a tiros por criminosos que estavam pelo local. A equipe revidou e houve confronto.

Após a troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados baleados no chão. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) no Colubandê. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O outro suspeito, baleado no ombro esquerdo, segue internado no hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com a dupla foi encontrada uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12 e drogas. O material foi levado para a 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada.