Suspeito morre em tiroteio em frente ao Hospital do Fundão

Fotos: Estefan Radovicz / Agência O D

Um suspeito identificado como Luiz Martins, de 21 anos, morreu durante um tiroteio perto do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, Zona Norte, na manhã de hoje. Médicos, pacientes, estudantes da UFRJ e pedestres ficaram apavorados em meio ao fogo cruzado que, segundo a 17ª DP (Ilha do Governador), começou quando cinco policiais militares da UPP Providência seguiam para um curso no Comando de Operações Especiais (COE), e passavam pela Avenida Brigadeiro Trompowski. No local, eles presenciaram um assalto, pouco antes das 6h30.

A vítima do assalto era um capitão de Corveta da Marinha que estava numa moto Honda XRE 300, alvo dos dois ladrões.

