Suspeito morre e outro é preso após confronto com PMs em São João de Meriti

Um suspeito morreu após confronto com policiais militares do 21°BPM (São João de Meriti) na última quinta-feira.

A ação aconteceu na Rua Maria Gama, bairro de Éden, quando uma equipe de PMs estava em patrulhamento pela região e teve a atenção voltada para cinco indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos atiraram contra a guarnição, iniciando o confronto.

A corporação informou que, após cessar-fogo, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado ferido, de posse de uma pistola, uma bolsa com farto material entorpecente e um radiotransmissor. O marginal foi socorrido à UPA de Éden, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM, um segundo envolvido no confronto foi detido. Com ele foi apreendido grande quantidade de drogas. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.