Suspeito morre e dois são baleados em troca de tiros com a PM no Sul Fluminense

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito morto, dois feridos e outro preso na noite da última terça-feira (20) em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O confronto aconteceu na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte.

Segundo informações da PM, denúncias de que suspeitos armados estariam vendendo drogas no local levaram os agentes ao endereço. Ao chegar no local, os policiais foram atacados a tiros e reagiram. Ao final do tiroteio, um dos marginais, de 22 anos, foi encontrado morto. Outros dois foram levados para o Hospital São João Batista.

De acordo com a unidade médica, um dos jovens, de 18 anos, foi baleado na coxa esquerda. O outro, de 23, também foi atingido na coxa esquerda e no abdômen. Os dois passaram por cirurgia e continuam internados sob custódia da polícia.

Já o terceiro, de 20 anos, não se feriu. Ele foi levado para a delegacia de Volta Redonda está à disposição da Justiça.

Com o bando, foram encontrados 1.349 cápsulas de cocaína, 153 tabletes de maconha, três pistolas, quatro carregadores, 39 munições, dois comunicadores, quatro celulares, seis frascos de lança-perfume e nove comprimidos de ecstasy.