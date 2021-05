Suspeito morre baleado após furtar peças de veículos em delegacia na Zona Norte do Rio

Um homem morreu após ser baleado no estacionamento da 44ª DP (Inhaúma), na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira. O suspeito e um cúmplice estavam furtando peças de veículos apreendidos que estavam no estacionamento da unidade policial quando um inspetor os flagrou.

Quando viu que o policial se aproximava, o homem reagiu à abordagem com um objeto. O agente atirou. O suspeito ainda foi levado para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu ao ferimento. Ele não foi identificado.