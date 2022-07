Suspeito é morto tentativa de assalto em agência bancária

Uma tentativa de assalto a clientes da agência do banco Itaú terminou com um suspeito morto, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, nesta terça-feira (5).

Testemunhas relataram que três criminosos invadiram a agência e anunciaram o roubo. Um policial militar à paisana estava em um caixa eletrônico e reagiu. Um bandido foi baleado e uma vítima ferida por estilhaços. Os comparsas conseguiram fugir.

O caso aconteceu na Avenida Presidente Lincoln, onde também funciona uma Subseção da Justiça Federal. Um dos vidros da fachada da agência chegou a ser atingido pelos disparos.