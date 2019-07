Suspeito é morto em operação da Polícia Militar em área de mata de Nova Iguaçu

Um suspeito conhecido como ‘Shortinho’ foi morto durante troca de tiros com policiais militares na Estrada Areal, no Geneciano, em Nova Iguaçu, na última segunda-feira. É o segundo criminoso morto após uma equipe de agentes do 20º BPM (Mesquita) descobrirem um esconderijo dos marginais na região de mata, no domingo.

A corporação informou que houve troca de tiros e, após o confronto, o suspeito foi encontrado baleado ao lado de um fuzil calibre 5,56. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos.

No último domingo, um outro marginal também foi morto em confronto com os PMs na mesma região. Na ocasião os militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam ação após informações que homens armados de fuzis e pistolas estavam escondidos no local. Eles também apreenderam uma pistola e granada.

Antonio Carlos