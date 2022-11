Suspeito de tráfico é baleado durante confronto com PMs em Nova Iguaçu

Um suspeito de tráfico de drogas foi baleado durante troca de tiros com policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), na tarde desta quinta-feira (3), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, uma arma também foi apreendida.

De acordo com informações do comando da corporação, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) da 4ª Companhia da PM em Marapicu realizava patrulhamento ostensivo próximo a comunidade Conjunto da Marinha quando surpreendeu o marginal.

Ao perceber que seria abordado pelos políciais, o suspeito atirou contra os policiais e acabou atingido. A corporação não informou para qual hospital o criminoso foi encaminhado. Com ele, foram apreendidos uma pistola e umn radiotransmissor.