Suspeito de sequestro relâmpago é morto em Belford Roxo

Foto: Bruna Lemos

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais do 39º BPM (Belford Roxo) ontem pela manhã. O suspeito seria um traficante de uma das comunidades do município. Durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Retiro da Imprensa, em Belford Roxo, policiais trocaram tiros com o traficante e resgataram uma mulher que estava como refém.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (26) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTE.