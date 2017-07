Suspeito de pedofilia vai para jaula em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução WhatsApp

Policiais militares receberam alerta sobre homem que tirava fotos de crianças e deram o bote.

Um homem foi preso na tarde da última segunda-feira (17) suspeito de praticar pedofilia em Nova Iguaçu. Vicente Rodrigues de Lima, de 46 anos, estaria fotografando crianças quando acabou detido por agentes da 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu), que já investigavam uma denúncia sobre o caso.

De acordo com informações do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), que também receberam queixa contra o marginal, uma mulher teria afirmado que o homem estava em atitude suspeita na Rua Helena, no bairro Miguel Couto. Quando os agentes chegaram a testemunha apontou para Vicente, que foi preso em flagrante.

Leia essa matéria completa na edição de quarta feira (19)…