Suspeito de participar de invasão na Cidade Alta vai em cana

Foto: Divulgação PM

Um homem suspeito de participar da invasão à Favela do Pica Pau, em Cordovil, em outubro do ano passado, foi preso durante uma operação de policiais do 16° BPM (Olaria) na Comunidade Cidade Alta, na Zona Norte, na noite de ontem. Rafael Félix da Silva Valadares, de 23 anos, conhecido como o Lulinha, aparece em um vídeo gravado com um fuzil na mão no momento em que diversos traficantes aparecem invadindo a Comunidade do Pica-Pau. Ele foi levado à 38ª DP (Irajá), onde o caso foi registrado.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (05) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.