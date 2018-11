Suspeito de matar policial em Belford Roxo é preso

Felippe Caputo Neto foi capturado na última segunda-feira (5), ele é acusado de matar o policial Sérgio Henrique de Abreu, em Belford Roxo. Após ter sua foto divulgada no Disque Denúncia, Felipe se entregou a polícia depois de um mês do assassinato.

Sérgio foi assassinato numa briga de bar próximo a escola de samba Inocentes de Belford Roxo, no Parque São Vicente em Belford Roxo, outro PM também foi ferido, mas sobreviveu o crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agente se envolveu em uma confusão junto com outro policial, na Avenida Boulevard. Um outro militar teria tentado intervir e ficou ferido. Abreu morreu no local. O autor dos disparos foi Felippe.