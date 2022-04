Suspeito de matar militar em Belford Roxo é preso pelo 39º BPM após denúncia anônima 

O suposto autor do disparo que matou o soldado foi preso na Favela São Leopoldo, ocupada por facção criminosa

A Polícia Militar capturou nesta terça-feira (26) um criminoso que teria sido o autor do disparo que matou o soldado da do 39º BPM (Belford Roxo) Paulo Roberto da Costa Rangel, de 35 anos. O suspeito, que foi preso por agentes da corporação na comunidade São Leopoldo, no município, não teve a identidade divulgada. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.

Na última segunda-feira, horas após o crime que ocorreu na madrugada, PMs faziam buscas na comunidade para encontrar os assassinos. O militar foi morto logo após sair de um pagode no centro de recreação Kaliffas, na Rua Guararapes, no Parque São Bernardo. Paulo Rangel foi reconhecido por bandidos. Houve troca de tiros e ele foi atingido no tórax.

Policiais do batalhão chegaram a levar o colega para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas ele não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a arma do agente, uma pistola, foi encontrada descarregada. O soldado era lotado no Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do Roseiral, do 39º BPM (Belford Roxo). Ele deixa mulher e um filho de 2 anos.

Corpo enterrado em Sulacap

O corpo de Paulo Roberto da Costa Rangel, foi enterrado ontem (26), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Familiares, amigos e colegas de farda participaram do velório.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas investigações da DHBF que possam levar à identificação e prisão de todos os envolvidos na morte do militar.