Suspeito de matar pai de santo a facadas em Angra é preso no Rio

Um homem apontado como o assassino do pai de santo Jorge Luiz Mariano, foi preso na última quarta-feira (3) por agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Antônio Alves de Oliveira cometeu o crime aconteceu no dia 19 de julho, na casa da vítima, no bairro Japuíba.

O corpo só foi encontrado sete dias depois, após familiares e vizinhos sentirem um mau cheiro.

Segundo a Polícia Civil, exames periciais apontaram que a vítima, de 70 anos, foi atingida por nove facadas. Após cometer o crime, o suspeito fugiu no carro de Jorge e levou o celular dele.

O marginal utilizou o aparelho para enganar diversos contatos de uma rede social do líder religioso, que realizaram transferências de dinheiro via PIX.

O veículo foi encontrado no bairro Santa Rita do Bracuí, em Angra. As vítimas do estelionato foram identificadas e prestaram depoimento na delegacia.

A partir das evidências, a Polícia Civil pediu à Justiça um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Segundo a polícia, o homem confessou ter matado o líder religioso por conta de uma dívida na prestação de serviço de pedreiro para a vítima. Ele vai responder por homicídio, furto e estelionato.