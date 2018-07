Suspeito de matar inspetor, Lacraia roda redondo ‘nas mãos’ da DRFA

Foto: Reprodução / WhatsApp

André Luiz Cabral dos Santos, conhecido como Lacraia e apontado pela polícia como chefe do tráfico na Favela do Arará, em Benfica, na Zona Norte do Rio, foi baleado durante confronto entre agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e criminosos, na manhã de ontem, no Complexo do Alemão, também no Subúrbio.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA (17) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.