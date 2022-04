Suspeito de matar filho de policial militar roda a caminho de forró no subúrbio carioca

Um suspeito de matar o filho de uma sargento da Polícia Militar no estado de Alagoas foi capturado por agentes da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), no último domingo (24). Valter Santos Silva, conhecido como Gordão, de 27 anos, foi surpreendido quando ia para um forró no interior da comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Ele é acusado de pertencer ao crime organizado de Alagoas, onde é integrante da facção Comando Vermelho. Além de ser um dos acusados pela morte do filho de uma sargento da PM, o criminoso também é suspeito de diversos crimes em Alagoas. Um deles, a tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra um PM aposentado, de 65 anos, em janeiro deste ano, no bairro do Prado, em Maceió.

Segundo as investigações, ao chegar ao Rio, Gordão passou a integrar a quadrilha de traficantes do Complexo do Alemão.

Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações de que Gordão estaria na comunidade e realizaram a prisão. Contra o ele havia um mandado de prisão pelo crime de crime de Tentativa de Latrocínio, expedido pela 12ª Vara Criminal de Alagoas.