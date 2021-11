Suspeito de matar filha de cinco meses é preso na Baixada Fluminense

Daniel Lucas Ferreira foi preso, no último domingo, por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias ( Deam-Caxias). Ele é suspeito de matar a própria filha, de apenas cinco meses de idade. Alegou que a menina Sophia Karoline da Conceição ficou ferida quando ele abriu os braços e a criança caiu no chão, durante uma suposta troca de fraldas.

O feminicídio ocorreu dias depois da Justiça ter expedido uma medida protetiva impedindo Daniel de se aproximar da recém-nascida e da mãe do bebê, já que ambas vinham sendo ameaçadas de morte pelo suspeito.

A criança deu entrada, no sábado, no Hospital estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, com parada cardiorrespiratória, um dia depois de ter um atendimento inicial em um posto de saúde do município de Duque de Caxias. Para a delegada Fernanda Fernandes, que investiga o caso, a versão apresentada por Daniel não é compatível com os ferimentos encontrados por médicos no corpo da recém-nascida.