Suspeito de matar companheira a facadas se entrega à polícia

O suspeito de assassinar a companheira a facadas, em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio, se entregou à polícia nesta segunda-feira (20). Eduardo Amaral Emiliano estava com a prisão temporária decretada e era considerado foragido. O crime aconteceu no dia 26 de maio na casa onde o casal morava.

Eduardo disse que não tinha se entregado porque estava sendo ameaçado por várias pessoas, entre elas, o ex-marido da companheira dele, Monique Barros de Souza, e pai da filha dela.

O corpo de Monique, que tinha 32 anos, foi encontrado com duas facas cravadas no pescoço, no quarto da casa. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta. Questionado se confessava o crime, primeiro ele disse que não falaria nada a respeito, mas depois negou ser o autor das facadas.