Suspeito de matar, carbonizar e esquartejar grávida em SP é preso no RJ

Um homem suspeito de matar uma grávida queimada e depois esquartejar o corpo foi preso na manhã de quinta-feira (7) por agentes da 167ª DP (Paraty), na Costa Verde do RJ. O crime aconteceu em 2017, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista (SP).

Segundo as investigações, ele cometeu crime com um amigo, que é ex-marido da vítima. Na ocasião, os dois também tentaram matar o filho de 4 anos da mulher de 21 anos, que foi jogado em um rio. A criança não se feriu.

A vítima foi encontrada por passageiros de um ônibus que passava pela estrada da Capituba. Eles tentaram apagar as chamas, mas ela já estava morta. A polícia informou que a criança que a mulher esperava e o menino eram filhos do ex-marido, que foi preso na época do crime.

Contra o preso havia um mandado de prisão expedido, ainda em 2017, pela Justiça de Guaratinguetá. Desde então, ele era considerado foragido e estava em Paraty há um ano e meio, mas antes chegou a se esconder em Minas Gerais.

O homem utilizava um nome falso e trabalhava como pedreiro na cidade. O criminoso foi encontrado enquanto saía de casa para trabalhar, na Rua Tucanos, no bairro Caborê. O suspeito vai responder por homicídio qualificado consumado por motivo torpe, emprego de fogo e sem defesa da vítima, combinado com tentativa de homicídio de criança.