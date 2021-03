Suspeito de matar agente da Civil morre em ação na Zona Oeste

Marlon Brando Jefferson de Oliveira Machado, o ‘Kiko do Rodo’ é apontado pela polícia como o principal suspeito de ter matado o policial civil Rodrigo Guadagno dos Santos, no dia 12 de maio em Santa Cruz. Gerente do tráfico de drogas da comunidade do Rodo, ele morreu na tarde de ontem, no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, no momento da prisão, o criminoso reagiu atirando contra os agentes e foi atingido por um disparo. Ele foi encaminhado e socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo agentes, ‘Kiko do Rodo’ era o chefe de segurança da milícia em Antares, comunidade também localizada no bairro de Santa Cruz, e respondia pelo crimes de tráfico e associação para o tráfico. A Delegacia de Homicídios foi acionada e fez uma perícia no local do crime. A ocorrência ainda está em andamento.

No dia do crime, o policial Guadagno fazia patrulhamento na região com outros oito agentes, quando ambos foram surpreendidos por criminosos que atiraram contra o veículo em que os civis estavam.

Durante o confronto, Rodrigo foi atingido no pescoço e socorrido ao Hospital Municipal Dom Pedro II, também na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.