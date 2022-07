Suspeito de matar a ex a tiros na frente dos dois filhos iria ser morto por traficantes no Rio

Suspeito de matar a ex-mulher no Centro do Rio, na madrugada de hoje (26), Queven da Silva e Silva, de 26 anos, foi preso por uma equipe do Bairro Presente, quando estava prestes a ser por traficantes dos Morros dos Prazeres, favela em Santa Teresa onde morava e para onde fugiu.

O porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Ivan Blaz, disse que agentes do 5º BPM (Gamboa) resgataram o criminoso no fim da manhã durante patrulhamento. Ele estava amarrado quando foi abordado nas proximidades da Rua Almirante Alexandrino, com a Rua Áurea.

Ele é o suspeito da morte da cabeleireira e ex-companheira, Sarah Jersey Nazareth Pereira, 23, durante a madrugada. A vítima foi morta a tiros dentro de casa ao lado dos dois filhos, um de dois meses e o outro de 4 anos.

“Após cometer o crime, ele fugiu para o Morro dos Prazeres. Os traficantes souberam do crime. Ele foi pego e estava amarrado na entrada do morro. O tribunal do tráfico do morro não aceitou. Iriam matá-lo”, Blaz.

Queven tem 47 passagens pela polícia, por crimes como homicídio, roubo e tráfico, e mandados de prisão em aberto. Segundo testemunhas, ele tem um histórico de ser violento e chegou a ameaçar de morte a vítima há dois meses.