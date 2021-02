Suspeito de integrar milícia é morto em assalto na Zona Norte do Rio

Um homem identificado apenas como ‘Mimi’ foi morto a tiros na última quinta-feira, durante um suposto assalto na Rua José Lopes, no bairro Cordovil, na Zona Norte do Rio. Testemunhas contaram que a vítima era ex-policial militar e atuava na milícia que do Morro do Dourado. Ele foi reconhecido por criminosos da região durante a abordagem.

Agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados. A área foi isolada e a perícia acionada. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fazem buscas por imagens de câmeras de segurança da região para tentar encontrar os atiradores. A informação de de que ele tinha envolvimento com o grupo paramilitar não foi confirmada pela especializada.