Suspeito de integrar milícia, ‘Beto Catiri’ cai nas mãos da Draco

Gilberto Maciel Lima, conhecido como ‘Beto Catiri’, foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) durante uma operação em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (20). O bandido é suspeito de integrar milícias da região.

Segundo a Polícia Civil, ‘Beto Catiri’ pilotava uma motocicleta sem placa no momento da prisão em flagrante. Com ele foi apreendido uma pistola. A corporação informou ainda que está monitorando diariamente a região com o objetivo de combater as organizações criminosos que atuam no local.