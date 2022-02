Suspeito de estupro é preso por agentes da delegacia de Guapimirim, na Baixada

Preso pela 67ª DP, criminoso abusava sexualmente das enteadas menores de idade sob ameaças de morte

Um homem de 39 anos foi preso por agentes da 67ª Delegacia Policial (Guapimirim), no final da noite da última sexta feira (4). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado da Violência Doméstica da comarca de Guapimirim, na Baixada Fluminense, pela prática dos crimes de injúria, ameaça, perseguição, estupro mediante grave ameaça e estupro de vulnerável.

Na mesma data, pela manhã, a unidade policial foi acionada pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM) de Guapimirim, que conduziu até esta Unidade uma das vítimas. A mulher, 35, relatou o verdadeiro cenário de horror que vivia em seu casa, na qual morava com o agressor e quatro filhos, sendo três de um relacionamento anterior.

Em seu depoimento, ela disse que vivia com o companheiro há cerca de 13 anos. Extremamente ciumento e possessivo, o homem não permitia que ela saísse sozinha, exceto com com ele ou levando filhos. Além disso, a ofendia constantemente e até a obrigava a parar de tomar anticoncepcional para que engravidasse dele.

Como se não bastasse, há alguns meses o criminoso passou a manter relação sexual com uma de suas enteadas. A adolescente de 17 anos era estuprada sob contante ameaças de morte. No depoimento, consta que ele dizia que iria matá-la a facadas e picar seu corpo caso se negasse às investidas sexuais dele. E, se contasse para alguém o que acontecia também a mataria. Por causa dos abusos que sofreu, a jovem está com problemas psicológicos.

Assediou outra vítima

De acordo com o titular da distrital, delegado Antônio Silvido, o homem também passou a assediar sexualmente uma outra enteada, de 12 anos. “Ela também foi ameaçada de morte pelo padrasto, mas não suportando mais os assédios, contou tudo para a mãe. Ao ser questionado, o criminoso ameaçou a companheira de morte caso tomasse alguma providência, chegando a bater com a lateral da lâmina de uma faca em seu rosto”, disse.

Mulher não se intimidou com as ameaças

Mesmo com o terror de viver sob as ameaças, a mulher procurou a CRAM e relatou seu martírio. Ela foi levada para a 67ª DP, onde foi aberto um inquérito policial e representado-se pela prisão preventiva do autor, expedida por volta das 21h e cumprido poucos minutos depois.

Segundo Silvino, havia urgência para o cumprimento do mandado de prisão com autorização expressa mesmo em horário noturno e no interior de residência, devido à gravidade dos fatos. “Há vários áudios enviados por WhatsApp comprovando o assédio sexual e as ameaças feitas contra a adolescente de 12 anos”, concluiu o delegado.

Condenada é capturada

Na tarde da última terça-feira, a equipe do Dr. Silvino capturou uma mulher acusada de tráfico de drogas, em cumprimento de mandado de prisão: a criminosa foi condenada a 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e resistência.

O mandado de prisão foi expedido na segunda-feira (7) pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim. A condenada estava respondendo ao processo em prisão domiciliar. Mas não foi encontrada em sua residência, onde deveria estar, sendo localizada na casa de sua mãe, em outro bairro da cidade.