Suspeito de estuprar menina, garoto perde a mão

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Revoltados com o estupro de uma criança, moradores em Cabo Frio, na Região dos Lagos, deceparam a mão de um adolescente de 16 anos suspeito do crime, no último domingo. O menor, segundo a Polícia Civl, confessou que praticou o ato contra a garota, que era a sua vizinha. Um exame de corpo de delito foi realizado e mostrou lesões na criança.

