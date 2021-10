Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Duque de Caxias

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam na última quarta-feira (29) um homem, de 31 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 11. A corporação informou que equipes foram checar denúncias de que um homem com mandado de prisão em aberto estava em uma localidade do município, onde o suspeito foi encontrado.

Ele, então, foi conduzido para a 60ªDP (Campos Elíseos) e já deu entrada no sistema penitenciário. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Viviane Tovar de Mattos Abrahão. O suspeito seria presbítero de uma igreja em Nova Iguaçu.

De acordo com denúncia do Ministério Público, o acusado abusava da enteada quando a mãe dela, com quem ele era casado, saía de casa para trabalhar. Ele chegou a admitir em sede policial que estuprou a criança sem uso de preservativo. A menina engravidou e passou por um procedimento de curetagem depois de ter uma hemorragia. O motivo do ferimento seria um medicamento abortivo que o padastro a fez tomar. Ele era investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.