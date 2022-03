Suspeito de estuprar crianças é preso na Baixada

Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima informou que criminoso divulgava os vídeos na ‘deep web’

Um homem de 22 anos suspeito de estupro contra duas crianças foi preso na tarde de quinta-feira (24), no bairro Figueira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

De acordo com delegado Adriano França, que comanda as investigações, o suspeito foi identificado em três vídeos onde uma criança aparecia sendo abusada sexualmente. O setor de inteligência da especializada encontrou o material com os abusos na ‘deep web’ – uma parte da internet que não pode ser encontrada por buscadores como o Google.

Os investigadores fizeram o cruzamento das informações contidas nos vídeos e conseguiram chegar a mais uma criança que também seria vítima do suspeito. As vítimas e seus responsáveis foram levadas para a delegacia para serem ouvidas e depois encaminhadas para a realização de exame de corpo de delito.

Mandado de busca e apreensão

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. No local, apreenderam o telefone celular do investigado. O aparelho será encaminhado para a perícia de informática para análise de armazenamento e compartilhamento do material pornográfico infanto-juvenil.

Menino abusado em banheiro da sede do Flamengo

No Rio, agentes da Polícia Civil prenderam um homem de 69 anos, também por abuso sexual. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança, de 10 anos. O crime aconteceu enquanto a criança tomava banho em um dos banheiros do Clube de Regatas Flamengo, na Gávea, Zona Sul.

O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). O mandado de prisão temporária contra Sérgio Paes Fernandes foi expedido na última quarta-feira (23) pela juíza Luciana de Oliveira Leal Halbritter.

De acordo com o posicionamento do clube, a administração prestou apoio à família do menor e “fez contato telefônico com o Ministério Público, onde obteve instruções do que deveria ser feito”. O Flamengo também disse que colabora com as investigações e suspendeu o acesso do acusado em suas dependências até que seja julgada a questão.