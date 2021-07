Suspeito de envolvimento em guerra de facções, ‘Homem de Gelo’ vai em cana

Suspeito de participação em uma guerra envolvendo traficantes de facções rivais, Michel Mendes de Souza, conhecido como o Homem de Gelo, foi preso na última quinta-feira por agentes do núcleo de inteligência da Unidade de Polícia Pacificadora do Pavão-Pavãozinho, da Polícia Militar, e agentes da 13ªDP (Ipanema) prenderam, nesta quinta-feira. O bandido estava sendo monitorado pela PM e aparece armado em um vídeo feito pela corporação.

De acordo com informações dos agentes do serviço reservado da PM, nos últimos seis meses, pelo menos seis pessoas morrerram na guerra travada pelo controle de território do tráfico na Zona Sul do Rio.

Os confrontos começaram em dezembro e envolvem o controle do tráfico de drogas nos Morros Chapéu Mangueira e Babilônia, no Bairro do Leme, de onde a maior facção criminosa do Rio foi expulsa, em 2018, por um bando rival.

Arma na cintura

No vídeo, Michel aparece com uma arma na cintura, circulando com uma mochila, próximo a um ponto de venda de drogas do Pavão-Pavãozinho. O bandido postou várias fotos nas redes sociais. Numa delas, ele faz gestos da sigla de uma facção criminosa.

A imagem também traz um uma inscrição onde ele diz que que, em breve, estará de volta ao Morro da Babilônia, de onde seria oriundo. Em outra foto, o Homem de Gelo ele aparece fumando um cigarro que aparenta ser de maconha.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, da 13ªDP (Ipanema), Michel teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é investigado por tráfico de drogas. Segundo as investigações, o bandido é gerente do comércio de drogas de um dos pontos do Pavão/Pavãozinho.