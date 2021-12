Suspeito de ataque com oito baleados em Cabo Frio morre em confronto com a polícia

Um suspeito foi morto e outro preso durante confronto com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), na madrugada do último domingo (12), no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Costa Verde. A PM informou que eles são suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas e outras seis feridas na Praia do Forte, na tarde do último sábado.

A Polícia Militar informou que um grupo de oito pessoas, pertencente ao Morro do Limão, comemorava um aniversário na praia, quando três homens armados se aproximaram e fizeram vários disparos. A motivação do crime é investigada pela 126ª DP (Cabo Frio).

O policiamento foi reforçado na orla e nas comunidades do Valão e do Limão, quando agentes localizaram os dois suspeitos do crime na Travessa Novo Mundo, no Jacaré. A dupla entrou em confronto com os agentes e o suspeito, identificado inicialmente como ‘Boquinha’, foi baleado e morreu ao dar entrada no Hospital Central de Emergências. Já o comparsa, conhecido como ‘Bujica’, foi preso e com ele foram apreendidos dois revólveres calibre 38 mm, drogas, munições, aparelhos celulares, uma balança de precisão e o veículo utilizado pelos suspeitos no momento do crime.