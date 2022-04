Suspeito de assassinar jovem com quatro tiros em assalto é identificado e procurado

SÃO PAULO – A Polícia Civil divulgou a identificação de um suspeito de ser o falso entregador que matou Renan Silva Loureiro, de 20 anos, com quatro tiros, um deles na cabeça, durante assalto na Zona Sul de São Paulo. Alex Gabriel de Holanda Peres, 23, é procurado por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (25) na Rua Freire Farto, no Jabaquara. Câmeras de segurança gravaram o momento que um motociclista usando capacete e mochila de uma marca de aplicativos que leva alimentos para a moto e aborda Renan e sua namorada, de 19. O criminoso então anuncia o roubo. A polícia analisou as imagens de dois vídeos para ajudar na identificação do suspeito. Nas filmagens é possível ver e ouvir Renan se ajoelhando e dizendo “eu não tenho nada” depois que o criminoso dá um tiro para o alto quando o casal tenta fugir. Depois, Renan se levanta e reage quando o bandido vai roubar sua namorada. Ele foi atingido pelos tiros e morreu no local.

O assaltante fugiu depois, levando o celular da namorada dele, que estava junto com o rapaz e aparece gritando por “socorro” num dos vídeos. Ela não foi ferida. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O Deic informou que foi até a casa da família de Alex e encontrou uma mochila e um revólver, que passarão por perícia. A investigação quer saber se a arma apreendida foi a mesma usada para matar Renan. Ainda segundo a polícia, o suspeito já teve passagens criminais anteriores por porte ilegal de arma.