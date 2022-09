Suspeito de assassinar a ex-companheira com 27 facadas é preso no Rio de Janeiro

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam nesta quarta-feira (28) o suspeito de assassinar a ex-mulher Michele da Conceição com 27 facadas no Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido. Pablo Souza da Silva foi encontrado em um apartamento na Rua Piauí, no bairro Todos os Santos, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações, a vítima, que levou golpes na barriga e pescoço, foi enterrada no último domingo (25), no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio. Michele deixou três filhos. O casal não estava mais junto, mas Pablo não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito tem histórico de agressão, e a vítima tinha uma medida protetiva contra ele.