Suspeito capota de carro durante perseguição em Angra dos Reis

Foto: Charles da Silva/Arquivo Pessoal

Uma perseguição envolvendo policiais militares e bandidos resultou em um acidente nesta madrugada, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos). De acordo com a PM, três homens assaltaram uma casa, no bairro Parque Mambucaba, e fugiram de carro pela rodovia.

Durante a perseguição, o veículo dos bandidos acabou capotando próximo ao bairro do Frade. Os envolvidos não ficaram feridos, e foram levados para 166 ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis).

