Suspeita de roubar motoristas de aplicativos tem cartaz no Portal dos Procurados

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz com a foto de uma suspeita de roubar motoristas de aplicativos de passageiros, na Baixada Fluminense. Thais Francisco Lima Barcelos Zampires, de 28 anos, é foragida da Justiça. As investigações da 59ª DP (Duque de Caxias) apointam que no dia 11 de outubro, a criminosa solicitou uma viagem, nas proximidades do viaduto Negrão de Lima, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio, usando um app de passageiros.

O destino final da viagem era a Rua Vicente Guerreiro, nº 15, Vila São José, em Caxias. Durante a viagem, ela teria declarado que não era do Rio, mas do Espírito Santo. Ainda de acordo com a polícia, a mulher permaneceu todo o percurso ao telefone em troca de mensagens e que, perto de Duque de Caxias, efetuou uma ligação para alguém dizendo: “Oi, amor. Tudo bem? Vamos sair hoje? Olha…estou próximo…estou chegando…daqui a pouco te ligo”.

Thais chegou a entregar à vítima uma nota de R$ 100 para pagar a corrida, que custou R$ 60. Ao chegar no destino e se virar para dar o troco, o motorista foi surpreendido por um homem armado que estava do lado esquerdo do veículo. Após gritar ‘perdeu!’, o ladrão roubou os pertences da vítima e o próprio veículo.

Após investigações, agentes 59ª DP identificaram Thais Francisco Lima Barcellos Zampires como a passageira do veículo. A polícia reforçou que Thais é do Espírito Santo e possui antecedentes criminais no estado, já tendo sido presa em flagrante por tráfico de drogas.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da bandida e da identificação do homem que a acompanhava, pode denunciar anonimamente pelos seguintes canais: Whatzapp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/; telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177.