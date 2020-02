Suspeita de coronavírus em Nova Iguaçu não paralisa atendimento na UPA

Uma mulher de 49 anos deu entrada na manhã de quarta-feira (26) no Hospital Geral de Nova Iguaçu com sintomas de tosse, febre e coriza. Após ser avaliada e classificada na categoria verde, de baixa complexidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Botafogo.

Somente quando foi atendida na UPA, que pertence à rede estadual de Saúde, a paciente informou que esteve na Europa, com uma conexão em Milão, na Itália, que já confirmou mortes por coronavírus Covid-19.

Mesmo sem a confirmação da contaminação da paciente, a Secretaria Municipal de Nova Iguaçu iniciou o protocolo de bloqueio ao coronavírus, enviando uma equipe até a Upa de Botafogo e também ao Hospital da Posse. Nesta quinta-feira (27), a residência da família da paciente será visitada para que os familiares e pessoas que tiveram contato com ela sejam orientados como proceder até que o diagnóstico seja confirmado.

Imagens de fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários da UPA e pacientes que esperavam atendimento usando máscaras de proteção. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a unidade cumpriu o protocolo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde e, diferente do que foi divulgado nas redes sociais, não interrompeu seu funcionamento para atender a paciente.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Nova Iguaçu

Edição: Jota Carvalho / HORA H