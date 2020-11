Supremo homologa acordo de delação premiada do empresário Eike Batista

O acordo de delação premiada fechado pelo empresário Eike Batista com a Procuradoria-Geral da República, foi homologado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira.

O acordo, que está sob sigilo, tem 32 cláusulas e 18 anexos, que incluem depoimentos e documentos apresentados por Eike Batista como provas. Foi acertado o pagamento de mais de R$ 800 milhões em multa pelo empresário, investigado pela Operação Lava Jato do RJ. Ele chegou a ser preso, mas acabou solto por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

O caso está no STF porque Eike mencionou pessoas que têm foro privilegiado na Corte, e somente podem ser investigadas e julgadas com autorização do Supremo. A delação foi a primeira fechada na gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras. Pelo acordo, o empresário vai cumprir um ano de pena em regime fechado, um ano em prisão domiciliar e dois anos em regime semiaberto.