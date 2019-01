Supostos milicianos rodam com pistola e carro roubado em Seropédica

Agentes da Delegacia de Polícia de Seropédica (48ª DP) prenderam em flagrante dois homens suspeitos de envolvimento com a milícia que atuação no município da Baixada Fluminense. Identificados como Ruan Bezerra de Mello, de 23 anos, e Wellington Evaristo Arcanjo dos Santos, 33, os marginais estavam com uma pistola calibre 9 mm e um veículo roubado. A dupla irá responder por posse ilegal de arma de fogo, receptação e organização criminosa.

De acordo com os agentes, sob o comando do vehfe de investigação Márcio Marques, os bandidos foram encontrados no interior de um veículo Ford-Ka, cor prata, placa de Belo Horizonte (MG), além da arma de uso proibido, disposta no interior do veículo para uso compartilhado.

Na delegacia, após análise minuciosa foi constatado que o veículo era produto de roubo na circunscrição da referida DP. O carro havia sido adulterado e seria destinado às atividades criminosas relacionadas à milícia, inclusive, cobranças indevidas de taxas.