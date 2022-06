Suposto traficante é carbonizado por integrantes de facção rival em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Um corpo parcialmente carbonizado foi encontrado na última segunda-feira (30), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima foi localizada ainda envolta em fumaça e brasa entre os bairros de Nova Aurora e Shangrilá.

Segundo as primeiras informações, o cadáver sria de um homem conhecido como “Tuniquinho da Guacha”, que supostamente teria envolvimento com o tráfico e foi assassinado por criminosos do Nova Aurora.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já iniciaram as investigações para chegarem aos autores da barbárie.